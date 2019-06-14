Российские дипломаты подарили тульские пряники детям Судана
Дети Судана получили подарки от РФ в рамках гуманитарной акции «Из России с любовью», сообщает суданское агентство SUNA.
Врио заведующего консульским отделом посольства РФ в стране Александр Любакивский пожелал братскому народу Судана стабильности, безопасности и мира. Также атташе диппредставительства заявил, что Россия готова к поддержке суданцев.
Дипломат отметил, что между Россией и Суданом существуют традиционно крепкие связи, особенно в культурной и гуманитарной областях.
В рамках гуманитарной акции «Из России с любовью» суданские дети получили в подарок тульские пряники. Участвовавшие вместе со свими детьми культурном мероприятии родители поблагодарили российских дипломатов за подарки. Одна из матерей отметила, что сладости «слаще, потому что из России».
#السودان #سونا| روسيا تنفذ برنامجا ثقافيا وتقدم هدايا لأطفال السودان قال رئيس القسم القنصلي لسفارة الاتحاد الروسي في السودان إلكساندر لوبوكيفسكي" انه يتمني للشعب السوداني الاستقرار والامن والسلام"، وقال خلال تدشين مبادرة فرحة العيد التي نفذتها السفارة بالخرطوم وامدرمان ان روسيا pic.twitter.com/djrbAXMkVB— SUDAN News Agency (SUNA) ???????? (@SUNA_AGENCY) June 13, 2019