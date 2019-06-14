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1:56   14 Июня 2019
Медиа

Российские дипломаты подарили тульские пряники детям Судана

Российские дипломаты подарили тульские пряники детям Судана

Дети Судана получили подарки от РФ в рамках гуманитарной акции «Из России с любовью», сообщает суданское агентство SUNA.

Врио заведующего консульским отделом посольства РФ в стране Александр Любакивский пожелал братскому народу Судана стабильности, безопасности и мира. Также атташе диппредставительства заявил, что Россия готова к поддержке суданцев.

Дипломат отметил, что между Россией и Суданом существуют традиционно крепкие связи, особенно в культурной и гуманитарной областях.

В рамках гуманитарной акции «Из России с любовью» суданские дети получили в подарок тульские пряники. Участвовавшие вместе со свими детьми культурном мероприятии родители поблагодарили российских дипломатов за подарки. Одна из матерей отметила, что сладости «слаще, потому что из России».

 

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Автор: Олег Королев
#судан #гуманиарная помощь

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