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1:39   14 Июня 2019
Россия

Власть поступила политически грамотно в деле Голунова, заявил эксперт

Власть поступила политически грамотно в деле Голунова, заявил эксперт

Быстрая и грамотная реакция российских властей на дело журналиста Ивана Голунова обескуражила оппозицию, заявил в беседе с «Народным новостями» политолог Иван Мезюхо.

По его словам, власть в деле Голунова проявила себя адекватно ситуации. Эксперт уверен, что оппозиция не ожидала этого, ожидая на имени Голунова проводить мобилизацию людей на незаконные публичные массовые мероприятия.

Мезюхо подчеркнул, что планы внесистемной оппозиции провалились, поскольку власть и юридически, и политически поступила грамотно.

Собеседник агентства добавил, что государство обязано обеспечивать как защиту своих граждан, так и защиту общественного порядка. По этой причине у гражданских активистов не должно быть каких-то особых прав по сравнению с другими гражданами РФ в плане проведения акций в публичных местах.

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Автор: Олег Королев
#оппозиция #голунов

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