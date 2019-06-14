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1:19   14 Июня 2019
Россия

Укрепление доверия общества к институтам власти станет приоритетом в работе Госдумы

Укрепление доверия общества к институтам власти станет приоритетом в работе Госдумы

Работа над правоприменительной практикой в будущем способна укрепить доверие общества к власти, заявил в интервью агентству «Инфореактор» депутат Госдумы РФ Евгений Ревенко.

По его словам, после разрешения кризиса вокруг дела корреспондента «Медузы» Ивана Голунова законодатели и парламентарии должны провести изучение правоприменительной практики по 228 статье, а также статей закона, регламентирующего ответственность за неправомерное возбуждение уголовных дел.

Ревенко заявил, что Госдуме необходимо сделать все возможное для того, чтобы максимально исключить злоупотребление полномочиями при применении данных статьей. По его словам, это - именно та работа и тот путь, который должен быть пройден законодателями в связи с делом Голунова.

Он также отметил, что работа заключается не только в изучении правоприменительной практики, но и во внесении соответствующих поправок в действующее законодательство. Ревенко заявил, что подобная работа должна укрепить доверие общества к институтам власти.

 

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Автор: Олег Королев
#голунов #годсума рф

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