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0:51   14 Июня 2019
Россия

Беглов сообщил о совместных планах с Минобороны РФ по развитию Кронштадта

Беглов сообщил о совместных планах с Минобороны РФ по развитию Кронштадта

Подготовлена масштабная программа по благоустройству Кронштадта, заявил врио губернатора Петербурга Александр Беглов.

В ходе передачи «Петербург. Новый взгляд. Разговор с Александром Бегловым» он заявил, что вместе с главой Минобороры РФ Сергей Шойгу создали ли совместную рабочую группу для будущего развития города. По его словам, необходимо сделать Кронштад городом воинской славы, городом удобным для проживания, а также городом для туризма.

Беглов сообщил, что ожидается вложение денег Минобороны РФ в свои объекты, также к вложениям был привлечен бизнес. По его словам, город будет вкладывать деньги в развитие дорожной сети и социальной инфраструктуры.

Врио губернатора заявил, что правительству удалось привлечь внимание Минобороны РФ к болевым точкам Кронштадта. Он отметил, что объекты ведомства пребывают в плачевном состоянии, и с этим необходимо что-то предпринимать.

Проект по развитию Кронштадта был представлен на Петербургском международной экономическом форуме. 

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Автор: Олег Королев
#беглов #кронштадт

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