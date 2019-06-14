Беглов рассказал о строительстве двух новых станций метро в Петербурге

Петербургский градоначальник Александр Беглов в эфире программы «Петербург. Новый взгляд. Разговор с Александром Бегловым» рассказал о ргазвии городского метрополитена,

По его словам, уже в 2022 году в Красносельском районе будут открыты сразу две новые станции метро - «Путиловская» и «Казаковская». Они будут располагаться между станциями «Юго-Западная» и «Броневая» на Красносельско-Калининской линии .

Беглов заявил, что городские власти прислушиваются к обращениям жителей города, в связи с чем в ближайшие годы в Петербурге откроются две новые станции.

«Петербуржцы ждут новых станций. Мы работаем над этим», — заявил градоначальник.

Ране Беглов рассказал о строительстве социальных объектов в городе. По его словам, все 13 запланированных к введению в эксплуатацию школ открыты к началу учебного года.