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Беглов поручил районным главам контролировать введение соцобъектов вместе с горожанами

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Беглов поручил районным главам контролировать введение соцобъектов вместе с горожанами

Беглов поручил районным главам контролировать введение соцобъектов вместе с горожанами

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22:59   13 Июня 2019
Россия

Беглов поручил районным главам контролировать введение соцобъектов вместе с горожанами

Беглов поручил районным главам контролировать введение соцобъектов вместе с горожанами

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил главам районов города вместе с петербуржцами следить за качеством работ по введению социальных объектов в эксплуатацию. Он рассказал об этом в эфире программы «Петербург. Новый взгляд. Разговор с Александром Бегловым» 13 июня.

Петербургский глава в телеэфире обсудил самые главные вопросы развития Северной столицы. Среди них оказался и контроль качества при приемке социальных объектов. Он отметил, что важно не только соблюдать сроки, но и следить за качеством проделанной работы.

Ожидается, что к новому учебному году в Санкт-Петербурге откроется 13 новых школьных учреждений. Беглов заверил, что все они будут введены в эксплуатацию к 1 сентября.

Беглов поручил районным главам контролировать введение соцобъектов вместе с горожанами

Ранее градоначальник заявил, что к 2021 году появится новый лечебно-диагностический корпус больницы святой Марии Магдалины. По его поручению, Комитет по строительству должен провести конкурс за максимально короткое время. Пятиэтажное здание будет рассчитано на 160 пациентов. В нем расположатся отделение кардиологии, нефрологии, ревматологии и аллергологии, а также приемное отделение.

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Автор: Анна Манц
#петербург #контроль #беглов #школы

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