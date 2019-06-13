Политолог напомнила, что работа над законами не прекращается ни на минуту

Политолог и политтехнолог Алена Август прокомментировала ситуацию, когда оппозиция решила, что правка законодательства после освобождения журналиста «Медузы» Ивана Голунова — это якобы ее победа. Эксперт дала интервью «Федеральному агентству новостей».

Специалист напомнила, что изменение закона — это постоянный, никогда не прекращающийся процесс, который совершенно не связан с «делом Голунова». Просто население не замечает этой работы.

«А ситуация с Голуновым просто стала резонансным случаем, который можно примерить на себя», — отметила политолог.

В Государственной думе работает 450 депутатов, у каждого есть команда. Не стоит забывать и о комитетах, аппарате. Они занимаются разными законами в совершенно отличных областях.

«Страна огромная, задач и проблем очень много, но не все вот так выходят на поверхность. Просто мы многого не видим», — подчеркнула собеседница.

Законодатели совершенствуют документы на постоянной основе, они прислушиваются к россиянам, к их потребностям, указала Август.