Госдеп обвиняет Иран в «нападении на свободу мореплавания»

Глава Госдепартамента США Майк Помпео обвинил Иран в эскалации ситуации в связи с нападением на танкеры в Оманском заливе, в котором Вашингтон обвиняет Тегеран.

«Эти ничем не спровоцированные нападения являются угрозой международному миру и безопасности, открытым нападением на свободу мореплавания и демонстрируют неприемлемую кампанию по эскалации напряженности со стороны Ирана», — отметил Помпео.

Ближневосточные средства массовой информации в четверг, 13 июня, сообщили, что в Оманском заливе было совершено нападение на танкеры Front Altair и Kokuka Courageous с нефтью. По их данным, все члены экипажей пострадавших судов эвакуированы в Иран. Двадцать один член экипажа танкера Kokuka Courageous, которые покинули судно, в настоящее время прибывают на борту эсминца ВМС США Bainbridge.

На борту Front Altair, как сообщил владелец одного из танкеров, было 11 россиян, никто из них не пострадал. Об 11 гражданах РФ сообщило и российское посольство в Иране, отметив, что среди них 10 мужчин и одна женщина.