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21:53   13 Июня 2019
Россия

Фанаты проведут митинги в поддержку Кокорина и Мамаева, если их согласуют

Фанаты проведут митинги в поддержку Кокорина и Мамаева, если их согласуют

Фанаты футбола решили выразить несогласие с решением суда по делу спортсменов Александра Кокорина и Павла Мамаева через согласованные митинги в четырех городах России, сообщает «360» 13 июня. Журналист издания побеседовал с организатором акций поддержки Игорем Шумилиным.

«В ближайшую неделю будут поданы бумаги на проведение четырех митингов в четырех городах России», — сказал он.

Организатор указал, что над документами работали адвокаты, «чтобы к формулировкам уже не придрались». Два митинга планируется провести на улицах Москвы и Санкт-Петербурга, остальные города Шумилин решил не называть.

«Будем стараться качественно все организовывать», — заверил собеседник.

Фанаты проведут митинги в поддержку Кокорина и Мамаева, если их согласуют

Акции призваны продемонстрировать мнение общественности и «донести правду». Фанаты хотят добиться отмены статьи «Хулиганство» и освободить нападающего «Зенита» и полузащитника «Краснодара».

Стоит отметить, что Шумилин пытался провести аналогичное действо еще 13 апреля. Тогда местом проведения митинга был выбран московский парк «Сокольники». Однако власти не согласовали мероприятие и от идеи отказались.

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Автор: Анна Манц
#мамаев #митинг #кокорин

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