- США пытаются удержаться в Сирии, чтобы продолжить свое деструктивное влияние

Делегация, возглавляемая экс-послом США в Бахрейне Уильямом Робаком прибыла на переговоры в сирийский населенный пункт Айн-Исса, в котором находится штаб проамериканских боевиков.

В переговорах, истинные мотивы которых не раскрываются в официальных заявлениях для СМИ, участие принимали также высокопоставленные военнослужащие, чьи имена не разглашаются.

Об этом в четверг вечером сообщает Федеральное агентство новостей, отмечая, что ситуация в северо-восточной части Сирии выходит из-под контроля возглавляемой Штатами международной антитеррористической коалиции.

Вашингтон своей оккупационной политикой в Сирии сам загнал себя в угол. Курдские радикалы, поддерживаемые США, устроили на подконтрольных территориях произвол, испытывая терпение местного населения. При этом террористы ИГ* (запрещенной в России и в ряде других государств организации) практически каждый день устраивают теракты, направленные против мирных граждан и против курдов. Природные пожары пылают на обширных сельскохозяйственных территориях, при чем огонь уже вплотную подбирается к военной базе США в городе Аш-Шаддади.

В связи с происходящем и в преддверии запланированного увеличения численности военного контингента в Сирии американские партнеры и привезли план стабилизации обстановки на оккупированных сирийских территориях.

Однако, как отмечает агентство, данные переговоры вряд ли увенчаются успехом, особенно после того, как ряд американских политиков заявили, что Вашингтон не считают перспективным развитие курдской независимости. После таких заявление лидеры курдских Демократических сил Сирии (SDF) чрезвычайно критично воспринимают предлагаемую из-за океана помощь.

Ситуацию в беседе с ФАН прокомментировал член Общественного совета при Минобороны РФ, главред журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, который отметил, что главной задачей США в Сирии сейчас является удержание контроля над оккупированными территориями, чтобы продолжать там свое деструктивное влияние на процесс мирного урегулирования.

«Совершенно очевидно, что ничего хорошего от этого совещания ожидать не приходится: вполне возможно, что речь велась о каких-то новых провокациях против Дамаска», - подчеркнул эксперт, отметив, что Дамаску в этих условиях важно сохранить мирное строительство и поддержку населения.

Сирийскому президенту Башару Асаду, по мнению Коротченко, необходимо продолжать стимулировать позитивные процессы, которыми сопровождается восстановление страны в тяжелый послевоенный период – важно обеспечивать возвращение беженцев в подконтрольные Дамаску районы, где уже восстанавливается гражданская инфраструктура, а жители обеспечены работой. Освобожденные территории необходимо делать все более привлекательными для возвращения вынужденных переселенцев. В то же время эксперт выразил уверенность в том, что Россия и Сирия совместно выработают эффективную стратегию по противодействию действиям США, стимулирующим боевиков не неподконтрольных Дамаску землях.

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