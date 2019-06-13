Потомки Джоконды стали россиянками

Итальянские княгини с русскими корнями Наталия и Ирина Строцци получили российское гражданство. Соответствующий указ подписал российский президент Владимир Путин. Документ опубликовали на сайте правовой информации 13 июня.

Их полные имена — Майорка Ренци Ирина Луиза и Майорка Ренци Наталия Констанца, они родились в 1982 и 1977 годах соответственно. Наталия написала мемуары, которые перевели на несколько языков, в частности на русский. Также она занимается театром и балетом. Ирина по образованию экономист, проходила стажировку у председателя Европейской комиссии Мануэля Баррозу в Брюсселе и у британского премьера Тони Блэра. Сейчас она хочет стать предпринимателем.

Согласно данным «Известий», новые россиянки являются потомками Моны Лизы, которая также известна как Джоконда. Открытие принадлежит профессору Джузеппе Палланти и эксперту по генеалогии Доменико Савини. Мадонна Лиза, портрет которой написал Леонардо да Винчи, была женой флорентийца Франческо дель Джокондо.

По сообщениям «Первого канала», прародители княгинь — первые русские эмигранты.