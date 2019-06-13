Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Потомки Джоконды стали россиянками

Потомки Джоконды стали россиянками

 Медведев назначил заместителей глав Минсельхоза и Росводресурсов

Медведев назначил заместителей глав Минсельхоза и Росводресурсов
Суд Киева признал красную ленту интеллектуальной собственностью Roshen

Суд Киева признал красную ленту интеллектуальной собственностью Roshen

 Зеленский нанесет официальный визит в Германию и Францию

Зеленский нанесет официальный визит в Германию и Францию
США пытаются удержаться в Сирии, чтобы продолжить свое деструктивное влияние

США пытаются удержаться в Сирии, чтобы продолжить свое деструктивное влияние

 Посол Судана поблагодарил РФ за поддержку и невмешательство

Посол Судана поблагодарил РФ за поддержку и невмешательство
Потомки Джоконды стали россиянками

Потомки Джоконды стали россиянками

 Медведев назначил заместителей глав Минсельхоза и Росводресурсов

Медведев назначил заместителей глав Минсельхоза и Росводресурсов
Суд Киева признал красную ленту интеллектуальной собственностью Roshen

Суд Киева признал красную ленту интеллектуальной собственностью Roshen

 Зеленский нанесет официальный визит в Германию и Францию

Зеленский нанесет официальный визит в Германию и Францию
США пытаются удержаться в Сирии, чтобы продолжить свое деструктивное влияние

США пытаются удержаться в Сирии, чтобы продолжить свое деструктивное влияние

 Посол Судана поблагодарил РФ за поддержку и невмешательство

Посол Судана поблагодарил РФ за поддержку и невмешательство
21:27   13 Июня 2019
Россия

Потомки Джоконды стали россиянками

Потомки Джоконды стали россиянками

Итальянские княгини с русскими корнями Наталия и Ирина Строцци получили российское гражданство. Соответствующий указ подписал российский президент Владимир Путин. Документ опубликовали на сайте правовой информации 13 июня.

Их полные имена — Майорка Ренци Ирина Луиза и Майорка Ренци Наталия Констанца, они родились в 1982 и 1977 годах соответственно. Наталия написала мемуары, которые перевели на несколько языков, в частности на русский. Также она занимается театром и балетом. Ирина по образованию экономист, проходила стажировку у председателя Европейской комиссии Мануэля Баррозу в Брюсселе и у британского премьера Тони Блэра. Сейчас она хочет стать предпринимателем.

Согласно данным «Известий», новые россиянки являются потомками Моны Лизы, которая также известна как Джоконда. Открытие принадлежит профессору Джузеппе Палланти и эксперту по генеалогии Доменико Савини. Мадонна Лиза, портрет которой написал Леонардо да Винчи, была женой флорентийца Франческо дель Джокондо.

По сообщениям «Первого канала», прародители княгинь — первые русские эмигранты.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анна Манц
#путин #гражданство #монализа #строцци

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...