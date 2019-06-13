Посол Судана поблагодарил РФ за поддержку и невмешательство

Первое заседание Африканского дискуссионного клуба, темой которого стала ситуация в Судане, состоялось в четверг, 13 июня в пресс-центре ИА «Общественная служба новостей».

Президент Фонда Александр Малькевич заявил, что проект создан Фондом защиты национальных ценностей с целью обсуждения экспертным сообществом и представителями стран африканского континента «без галстуков» проблематики государств Африки и их взаимодействия с другими странами, в первую очередь, с РФ.

Когда протестующие в ряде стран мира пытаются донести свою точку зрения до властей через митинги, Фонд дает уникальную возможность высказать мнение по волнующим вопросам представителям разных сторон на общественной площадке Африканского дискуссионного клуба, в собраниях которого участвуют официальные представители органов власти.

Посол Судана в России Надир Юсиф Эльтайеб Бабикерг в ходе первого заседания выразил благодарность организаторам мероприятия за внимание к проблемам континента и, в частности, его родного государства. Отдельно дипломат поблагодарил Россию за понимание, поддержку и невмешательство во внутренние дела страны при переживаемом ею политическом кризисе. Он подчеркнул, что Судан стремится к стратегическому партнерству с российской стороной.

«Призываю всех наладить взаимопонимание с Африкой и с Суданом. Только так мы можем прийти к общему позитивному решению. Мы приветствуем все братские страны, которым не безразлична судьба нашей страны», — добавил суданский дипломат.

Посол подчеркнул, что в настоящее время не все страны придерживаются политики невмешательства в дела суверенных государств. К примеру, заметил он, что западных представителей с участниками протестов, проходящих уже несколько месяцев в стране, идут вразрез с правилами дипломатии.