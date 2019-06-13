Директор административного департамента министерства сельского хозяйства России Ольга Гатагова стала заместителем главы ведомства, следует из распоряжения главы правительства Дмитрия Медведева. Документ опубликовали на сайте Кабинета министров 13 июня.

«Назначить Гатагову Ольгу Анатольевну заместителем министра сельского хозяйства Российской Федерации», — указано в публикации.

На предыдущей должности теперь уже замминистра работала с июня 2018 года. Ранее она руководила административно-хозяйственным департаментом Россельхозбанка.

Вместе с тем, вышло еще одно распоряжение о назначении на пост заместителя руководителя Федерального агентства водных ресурсов. Эту должность заняла Наталия Сологуб. Согласно данным крымского министерства экологии, она занимала пост замглавы данного ведомства с 2014 года.