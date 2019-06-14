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11:15   14 Июня 2019
Россия

Эксперт назвал нежной работу полиции на митинге «в поддержку» Голунова

Эксперт назвал нежной работу полиции на митинге «в поддержку» Голунова

Совершенно адекватной работу полиции на несанкционированной акции протеста «в поддержку Голунова» 12 июня в разговоре с «Политикой Сегодня» назвал генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин. 

«Работа полиции была совершенно адекватной. По сравнению с западными аналогами она была даже нежной, я бы сказал», — оценил Мухин.

В США и ЕС с незаконно протестующими бы не церемонились

На несанкционированном митинге в поддержку Голунова, который не рекомендовал посещать сам Голунов, полиция задержала порядка двухсот человек. В полиции на ночь остались только четверо из них, всех остальных, включая блогера Алексея Навального, отпустили в тот же день. 

«Я не думаю, что жалобам, которые, скорее всего, подадут участники задержаний, будет дан ход. Тем более, практически всех участников задержания отпустили», — полагает Мухин. 

Четкую и слаженную работу полиции на митинге отметил депутат Госдумы Виктор Водолацкий, генерал-майор МВД в отставке Ольга Кириллова, политический аналитик Руслан Осташко.

В Совете Федерации есть сведения, что в незаконном митинге принимали участие не только отечественные провокаторы, но и подстрекатели из-за рубежа.

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Автор: Валерия Крутецкая
#москва #митинг #полиция #голунов

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