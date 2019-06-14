Эксперт назвал нежной работу полиции на митинге «в поддержку» Голунова

Совершенно адекватной работу полиции на несанкционированной акции протеста «в поддержку Голунова» 12 июня в разговоре с «Политикой Сегодня» назвал генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

«Работа полиции была совершенно адекватной. По сравнению с западными аналогами она была даже нежной, я бы сказал», — оценил Мухин.

В США и ЕС с незаконно протестующими бы не церемонились.

На несанкционированном митинге в поддержку Голунова, который не рекомендовал посещать сам Голунов, полиция задержала порядка двухсот человек. В полиции на ночь остались только четверо из них, всех остальных, включая блогера Алексея Навального, отпустили в тот же день.

«Я не думаю, что жалобам, которые, скорее всего, подадут участники задержаний, будет дан ход. Тем более, практически всех участников задержания отпустили», — полагает Мухин.

Четкую и слаженную работу полиции на митинге отметил депутат Госдумы Виктор Водолацкий, генерал-майор МВД в отставке Ольга Кириллова, политический аналитик Руслан Осташко.

В Совете Федерации есть сведения, что в незаконном митинге принимали участие не только отечественные провокаторы, но и подстрекатели из-за рубежа.