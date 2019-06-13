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20:32   13 Июня 2019
Весь мир

США продлили санкции против Белоруссии еще на год

США продлили санкции против Белоруссии еще на год

Администрация США приняла решение еще на год продлить действие ограничительных мер в отношении Белоруссии, принятых американским президентом Джорджем Бушем-младшим в 2006 году.

Об этом в четверг сообщает пресс-служба Белого дома, отмечая, что указ о введении санкций, предусматривающих блокирование имущественных прав и собственности лиц, «замешанных в коррупции, нарушающих права человека и подрывающих в демократические процессы в Белоруссии», был подписан американским лидером 16 июня 2006 года.

Спустя девять с половиной лет – в октябре 2015 года, действие ограничительных мер по отношению к ряду белорусских компаний было приостановлено, после чего правительство США периодически продлевает срок действия решения о смягчении антибелорусского санкционного режима.

США продлили санкции против Белоруссии еще на год

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Автор: Александр Люблинский
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