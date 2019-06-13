США продлили санкции против Белоруссии еще на год

Администрация США приняла решение еще на год продлить действие ограничительных мер в отношении Белоруссии, принятых американским президентом Джорджем Бушем-младшим в 2006 году.

Об этом в четверг сообщает пресс-служба Белого дома, отмечая, что указ о введении санкций, предусматривающих блокирование имущественных прав и собственности лиц, «замешанных в коррупции, нарушающих права человека и подрывающих в демократические процессы в Белоруссии», был подписан американским лидером 16 июня 2006 года.

Спустя девять с половиной лет – в октябре 2015 года, действие ограничительных мер по отношению к ряду белорусских компаний было приостановлено, после чего правительство США периодически продлевает срок действия решения о смягчении антибелорусского санкционного режима.