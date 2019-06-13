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Суд Киева признал красную ленту интеллектуальной собственностью Roshen

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19:59   13 Июня 2019
Ближнее зарубежье

Суд Киева признал красную ленту интеллектуальной собственностью Roshen

Суд Киева признал красную ленту интеллектуальной собственностью Roshen

Кондитерская корпорация экс-президента Украины Петра Порошенко Roshen через суд зарезервировала за собой право использовать в упаковке ленты красного цвета, сообщил портал «Нашi гроши» 13 июня.

Фактически, когда Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск компании о праве интеллектуальной собственности, он запретил другим организациям использовать красные ленточки и пленки того же цвета из разных материалов в упаковке изделий.

Стоит отметить, что Roshen давно пытались установить право интеллектуальной собственности на красные упаковочные ленты, но «Укрпантент» и министерство экономического развития и торговли страны отказывались это делать. И тогда компания Порошенко пошла в суд.

Суд Киева признал красную ленту интеллектуальной собственностью Roshen

В прошлом году Roshen захотела продавать конфеты «раковые шейки» на территории Европейского союза под брендом «Crabs». Однако Европейский суд отказал в регистрации такого бренда, так как рецептура украинской компании аналогична технологии приготовления российского «Красного октября».

Кроме этого, судебный орган постановил, что логотип «Crabs» может ввести покупателей в заблуждение, потому что его графическое выполнение практически не отличается от других торговых знаков. Судебные тяжбы длились пять лет, Roshen пришлось выплатить все судебные издержки.

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Автор: Анна Манц
#суд #украина #roshen

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