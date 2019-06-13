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Новак заявил, что Украина не готова к заключению нового контракта на транзит газа

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20:00   13 Июня 2019
Весь мир

Новак заявил, что Украина не готова к заключению нового контракта на транзит газа

Новак заявил, что Украина не готова к заключению нового контракта на транзит газа

Действующее украинское законодательство не позволяет Киеву заключить с Россией новый контракт на транзит газа в Европу.

Об этом журналистам в четверг заявил глава Министерства энергетики России Александр Новак, подводя итоги прошедших ранее переговоров с вице-президентом Европейской комиссии Марошем Шефчовичем.

«Наши коллеги говорят о необходимости внедрения европейского законодательства, но мы знаем, что Украина на сегодняшний день пока еще не готова с точки зрения изменения своего действующего законодательства для того, чтобы обеспечить заключение контракта на условиях, которые используются в Европе», - заявил министр.

При этом он добавил, что самым простым вариантом, который и был предложен Украине, стало бы продление действующего контракта на транзит российского газа. По словам Новака, украинская транспортная система могла бы быть использована, если будут урегулированы идущие сейчас арбитражные разбирательства, а также, если украинская сторона предложит экономически конкурентные приемлемые тарифы.  

Новак заявил, что Украина не готова к заключению нового контракта на транзит газа

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Автор: Александр Люблинский
#украина #новак #газ #транзит #контракт #минэнерго

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