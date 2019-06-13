Клинцевич уверен, что «защитники» Голунова специально устроили провокации в праздник

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в разговоре с iReactor выступил с критикой оппозиции из-за ее попыток испортить гражданам День России.

Напомним, несанкционированная акция в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова прошла в Москве накануне, 12 июня. Известно, что власти согласовали проведение марша в воскресенье, 16 июня, но либералы все равно вышли на акцию в День России. Их не остановил и тот факт, что за день до начала митинга с журналиста уже сняли обвинения и освободили из-под домашнего ареста. Кроме того, сам Голунов призывал своих сторонников воздержаться от участия в акции.

На прошлой неделе Голунов был задержан по подозрению в продаже наркотических веществ. Голунов утверждал, что наркотики ему подкинули. По итогам экспертизы было принято решение снять все обвинения со спецкора. Голунов вышел на свободу, но на незаконный митинг выйти отказался. Такую же позицию заняла редакция «Медузы», сотрудником которой он является, но это не остановило российскую оппозицию.

Клинцевич считает, что провокаторы только пытаются дестабилизировать ситуацию в России, а дело Голунова им по большему счету безразлично.

«Праздник, Россия, люди отдыхают… Установлено время, когда активисты могут на эту тему поговорить. Зачем создавать трудности в праздничные дни? Но смотивированные люди, с точки зрения того, чтобы расшатать ситуацию, создать излишний ажиотаж, они все равно проводят эти митинги. Специально, понимают, что идут на нарушения», — отметил сенатор.

При этом сенатор заметил, что журналистское сообщество продемонстрировало, как можно отстаивать права людей.

«Здесь не только разговор про журналиста Ивана, здесь разговор о системе. И журналистское сообщество показало, что у нас есть свобода слова, и возможность волеизъявления. У нас есть презумпция невиновности. Нужно, чтобы был общественный контроль. И дальше суд определит, кто совершил правонарушение или преступление», — подчеркнул Клинцевич.

При этом член СФ отметил, что никогда не поддерживал подобные митинги и похвалил стражей порядка за пресечение провокаций. В ходе митинга в Москве были задержаны около 200 человек, большинство из которых отпустили уже через несколько часов.