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19:15   13 Июня 2019
Весь мир

Совбез ООН обсудит инцидент с танкерами в Оманском заливе

Совбез ООН обсудит инцидент с танкерами в Оманском заливе

Пресс-секретарь постпредства РФ при ООН Федор Стржижовский в четверг, 13 июня, сообщил, что Совбез ООН изменил программу вечернего закрытого заседания и включил вопрос о нападении на танкеры в Оманском заливе. По его словам, случившееся обсудят в разделе «разное» в ходе консультаций СБ ООН.

 

В Оманском заливе совершили нападение на два нефтяных танкера — Front Altair и Kokuka Courageous. Предварительно, имела место торпедная атака, в результате которой суда загорелись. Однако это информацию официально еще не подтвердили. Экипаж эвакуировали на территорию Ирана. По данным владельца одного из танкеров, на борту Front Altair находились 11 россиян, никто из них не пострадал.

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Автор: Анатолий Кубарев
#совбез #оон #общество #оманский залив

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