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 Турция рассчитывает на изменение позиции США по С-400

Турция рассчитывает на изменение позиции США по С-400
19:26   13 Июня 2019
Весь мир

Турция рассчитывает на изменение позиции США по С-400

Турция рассчитывает на изменение позиции США по С-400

Позиция Соединенных Штатов Америки по российским зенитно-ракетным системам С-400, которые приобрела Турция, может нанести непоправимый вред двусторонним отношениям Анкары и Вашингтона.

Об этом заявил Ибрагим Калын – представитель турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, отметив, что в Турции рассчитывают на изменение Вашингтоном своей позиции по данному вопросу. Заявление Калына в четверг приводит информационное агентство Anadolu.

«Турция надеется, что Пентагон откажется от позиции по С-400, которая может нанести непоправимый ущерб взаимоотношениям между двумя странами», - говорится в сообщении.

Напомним: ранее в четверг Госдепартамент США сообщил, что Вашингтон пригрозил санкциями Индии, которая также намерена купить российские ЗРК С-400.

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Автор: Александр Люблинский
#сша #турция #с-400 #зрк

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