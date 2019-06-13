Турция рассчитывает на изменение позиции США по С-400

Позиция Соединенных Штатов Америки по российским зенитно-ракетным системам С-400, которые приобрела Турция, может нанести непоправимый вред двусторонним отношениям Анкары и Вашингтона.

Об этом заявил Ибрагим Калын – представитель турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, отметив, что в Турции рассчитывают на изменение Вашингтоном своей позиции по данному вопросу. Заявление Калына в четверг приводит информационное агентство Anadolu.

«Турция надеется, что Пентагон откажется от позиции по С-400, которая может нанести непоправимый ущерб взаимоотношениям между двумя странами», - говорится в сообщении.

Напомним: ранее в четверг Госдепартамент США сообщил, что Вашингтон пригрозил санкциями Индии, которая также намерена купить российские ЗРК С-400.