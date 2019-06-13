Путин дал российское гражданство пушкинисту Лоуэнфельду из США

Президент РФ Владимир Путин дал гражданство России поэту и пушкинисту Джулиану Генри Лоуэнфельду из США. Об этом стало известно 13 июня из опубликованного документа на официальном сайте интернет-портала правовой информации.

«Принять в гражданство РФ следующих лиц: 36) Лоуэнфельд Джулиан Генри, родившийся 7 июня 1963 года в Соединенных Штатах Америки», — указал президент.

Ранее «Российская газета» сообщала, что Лоуэнфельд был успешным юристом в области авторского права. Однако он почти полностью отказался от юридической практики из-за поэзии Пушкина. В двуязычном томе «Мой талисман» он собрал переводы произведений русского поэта. Кроме этого, он написал англоязычную оперу на текст «Пира во время чумы».