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19:00   13 Июня 2019
Россия

Путин дал российское гражданство пушкинисту Лоуэнфельду из США

Путин дал российское гражданство пушкинисту Лоуэнфельду из США

Президент РФ Владимир Путин дал гражданство России поэту и пушкинисту Джулиану Генри Лоуэнфельду из США. Об этом стало известно 13 июня из опубликованного документа на официальном сайте интернет-портала правовой информации.

«Принять в гражданство РФ следующих лиц: 36) Лоуэнфельд Джулиан Генри, родившийся 7 июня 1963 года в Соединенных Штатах Америки», — указал президент. 

Ранее «Российская газета» сообщала, что Лоуэнфельд был успешным юристом в области авторского права. Однако он почти полностью отказался от юридической практики из-за поэзии Пушкина. В двуязычном томе «Мой талисман» он собрал переводы произведений русского поэта. Кроме этого, он написал англоязычную оперу на текст «Пира во время чумы». 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #путин #политика #гражданство #общество #лоуэнфельд

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