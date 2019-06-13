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20:49   13 Июня 2019
Россия

Генерал-майор МВД напомнила «защитникам» Голунова, с чего начинается свобода

Генерал-майор МВД напомнила «защитникам» Голунова, с чего начинается свобода

Генерал-майор МВД в отставке Ольга Кириллова оценила действия полиции на незаконном марше 12 июня в Москве в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова.

Основное требование организаторов — освобождение журналиста — было выполнено накануне акции. Сам Голунов заявил, что не будет участвовать в шествии. Тем не менее в центр Москвы во время празднования Дня России вышли, по официальным данным МВД, более 1,2 тысяч человек. Правоохранители задержали более 200 человек. Судя по фотографиям, этот факт лишь добавил популярности задержанным в соцсетях. 

Генерал-майор МВД оценила действия полиции на незаконном марше 12 июня

Ночь в полиции провели только четверо, остальные, включая блогера Алексея Навального, были отпущены в тот же день.

Ольга Кириллова в беседе с «Политикой Сегодня» обратила внимание на главный аспект — акция была незаконной. Люди сознательно пошли на правонарушение, хотя могут высказать свое мнение вполне законно — на согласованном марше 16 июня.

«Марш был не согласован. Но всех отпустили. Я считаю, что порядок должен соблюдаться с обеих сторон. Всегда говорила, что свобода начинается там, где выполняются обязанности.  В любом случае любой человек должен  выполнять то, что  установлено законом», — сказала Кириллова.

На акцию в свою защиту 12 июня, как и обещал, не пришел сам задержанный, а после освобожденный журналист Иван Голунов. По мнению члена Комитета по обороне и безопасности Совета Федерации РФ Франца Клинцевича, провокации на несанкционированном митинге были тщательно спланированы. Сенатор не исключает, что в том числе из-за рубежа.

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Автор: Елена Ляхова
#россия #полиция #общество #марш #голунов

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