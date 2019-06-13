ВВС США успешно испытали гиперзвуковые боевые блоки

Представитель военно-воздушных сил США в четверг, 13 июня, сообщил об успешных летных испытаниях гиперзвуковых боевых блоков с системой воздушного запуска ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon или AGM-183A), которыми оснастили американские стратегические бомбардировщики B-52 Stratofortress. По его словам, ВВС США успешно испытали AGM-183A на бомбардировщиках B-52 Stratofortress на калифорнийской авиабазе Эдвардс.

Испытали версию прототипа ARRW, на которой находились только сенсорные датчики, без боевой части. Пресс-служба ВВС США передает, что во время испытаний пуски не проводились, прототип «собирал данные об окружающей среде» и о полете.