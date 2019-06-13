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18:56   13 Июня 2019
Весь мир

ВВС США успешно испытали гиперзвуковые боевые блоки

ВВС США успешно испытали гиперзвуковые боевые блоки

Представитель военно-воздушных сил США в четверг, 13 июня, сообщил об успешных летных испытаниях гиперзвуковых боевых блоков с системой воздушного запуска ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon или AGM-183A), которыми оснастили американские стратегические бомбардировщики B-52 Stratofortress. По его словам, ВВС США успешно испытали AGM-183A на бомбардировщиках B-52 Stratofortress на калифорнийской авиабазе Эдвардс.

Испытали версию прототипа ARRW, на которой находились только сенсорные датчики, без боевой части. Пресс-служба ВВС США передает, что во время испытаний пуски не проводились, прототип «собирал данные об окружающей среде» и о полете.

«Собрали данные о воздействии ударов и вибрации на само оружие и наружное размещение вооружения на B-52 Stratofortress», — резюмировали в пресс-службе.

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Автор: Анатолий Кубарев
#сша #ввс #общество #arrw

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