Премию Немцова-2019 получила мать-одиночка, бросившая ребенка ради политической карьеры

Церемония вручения премии Бориса Немцова, которая стала четверной по счету, состоялась в городе Бонн, Германия. Призовая сумма составила десять тысяч евро, она досталась члену совета нежелательной в РФ организации «Открытая Россия» Анастасии Шевченко. Об этом пишет Nation News.

В либеральном кругу победительница считается «узницей совести». В широкой общественности же правозащитница известна тем, что бросила дочь-инвалида на попечительство государства. Девушка скончалась в возрасте 17 лет, а мать-одиночка, которая буквально отказалась от ребенка ради политической карьеры, начала обвинять властей.

Среди номинантов скандальный блогер Алексей Навальный, лидер Либертарианской партии из Казани Михаил Светов, полюбивший 15-летнюю девушку, руководитель Правозащитного центра «Мемориал» в Грозном Оюб Титиев, пойманный со 180 граммами марихуаны, глава аналогичного заведения в Карелии Юрий Дмитриев, который делал фото голой приемной дочери для удовлетворения собственных сексуальных потребностей, а также псковский депутат Лев Шлосберг, активист Ильдар Дадин и организатор митингов в Москве Надежда Митюшкина. Стоит отметить, что многие номинанты выдвигались на премию не один раз.

Что интересно, на саму церемонию не приехал ни один из вышеперечисленных людей. Часть из них находится под стражей, некоторых успели задержать, а другие просто проигнорировали действо, тем самым освободив дорогу для оппозиционеров нижних эшелонов.

Так, на церемонии засветились юрист так называемого ФБК Любовь Соболь, успевшая не раз побывать в центре множества скандалов, шеф-редактор «Медузы» Иван Колпаков, любящий поприставать к чужим женам, и главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов, по совместительству партнер Навального.

Эти аморальные, лживые и двуличные личности — лицо нынешней оппозиции. В тени находятся более умные и интеллигентные представители либеральной тусовки, однако именно наркоманов, педофилов и неадекватов избрали лауреатами премии Немцова.

Премию Бориса Немцова учредила дочь покойного либерала Жанна. Награда присуждается за «смелость в отстаивании демократических ценностей», то есть премируются прозападные противники нынешнего правительства.

Финалистов выбирают читатели «Новой газеты», а победителя избирает совет фонда. Среди экспертов последнего беглый олигарх и глава «Открытой России» Михаил Ходорковский, координатор нежелательной организации Владимир Кара-Мурза-младший и бывший американский посол в России Майкл Макфол.