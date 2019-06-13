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19:23   13 Июня 2019
Россия

Премию Немцова-2019 получила мать-одиночка, бросившая ребенка ради политической карьеры

Премию Немцова-2019 получила мать-одиночка, бросившая ребенка ради политической карьеры

Церемония вручения премии Бориса Немцова, которая стала четверной по счету, состоялась в городе Бонн, Германия. Призовая сумма составила десять тысяч евро, она досталась члену совета нежелательной в РФ организации «Открытая Россия» Анастасии Шевченко. Об этом пишет Nation News.

В либеральном кругу победительница считается «узницей совести». В широкой общественности же правозащитница известна тем, что бросила дочь-инвалида на попечительство государства. Девушка скончалась в возрасте 17 лет, а мать-одиночка, которая буквально отказалась от ребенка ради политической карьеры, начала обвинять властей.

Среди номинантов скандальный блогер Алексей Навальный, лидер Либертарианской партии из Казани Михаил Светов, полюбивший 15-летнюю девушку, руководитель Правозащитного центра «Мемориал» в Грозном Оюб Титиев, пойманный со 180 граммами марихуаны, глава аналогичного заведения в Карелии Юрий Дмитриев, который делал фото голой приемной дочери для удовлетворения собственных сексуальных потребностей, а также псковский депутат Лев Шлосберг, активист Ильдар Дадин и организатор митингов в Москве Надежда Митюшкина. Стоит отметить, что многие номинанты выдвигались на премию не один раз.

Премию Немцова-2019 получила мать-одиночка, бросившая ребенка ради политической карьеры

Что интересно, на саму церемонию не приехал ни один из вышеперечисленных людей. Часть из них находится под стражей, некоторых успели задержать, а другие просто проигнорировали действо, тем самым освободив дорогу для оппозиционеров нижних эшелонов.

Так, на церемонии засветились юрист так называемого ФБК Любовь Соболь, успевшая не раз побывать в центре множества скандалов, шеф-редактор «Медузы» Иван Колпаков, любящий поприставать к чужим женам, и главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов, по совместительству партнер Навального.

Эти аморальные, лживые и двуличные личности — лицо нынешней оппозиции. В тени находятся более умные и интеллигентные представители либеральной тусовки, однако именно наркоманов, педофилов и неадекватов избрали лауреатами премии Немцова.

Премию Немцова-2019 получила мать-одиночка, бросившая ребенка ради политической карьеры

Премию Бориса Немцова учредила дочь покойного либерала Жанна. Награда присуждается за «смелость в отстаивании демократических ценностей», то есть премируются прозападные противники нынешнего правительства.

Финалистов выбирают читатели «Новой газеты», а победителя избирает совет фонда. Среди экспертов последнего беглый олигарх и глава «Открытой России» Михаил Ходорковский, координатор нежелательной организации Владимир Кара-Мурза-младший и бывший американский посол в России Майкл Макфол.

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Автор: Анна Манц
#оппозиция #шевченко #либералы #открытаяроссия #премиянемцова

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