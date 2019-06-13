РФ готова возобновить поставки газа на Украину по цене ниже на 25 процентов

Министр энергетики РФ Александр Новак в четверг, 13 июня, встретился с вице-президентом Европейской комиссии по вопросам Энергетического союза Марошем Шефчовичем. По итогам переговоров глава Минэнерго РФ заявил, что Москва готова вновь поставлять газ на Украину по цене на четверть ниже нынешней.

По его словам, поставлять газ на украинские территории прекратили в 2015 году. Однако российская энергетическая компания «Газпром» может снизить на 25 процентов цену для украинских потребителей.

«Мы готовы возобновить поставки газа на Украину», — сказал Александр Новак.

РФ и Европейская комиссия договорились в сентябре 2019 года обсудить дату проведения трехсторонних переговоров по газу. Глава Минэнерго РФ отметил, что во второй половине сентября огласят итоги парламентских выборов на Украине.