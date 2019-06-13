Как коммунисты собираются взять Сахалин и Курилы

Сахалин собирается взять в свои руки депутат Госдумы Алексей Корниенко (КПРФ), став губернатором. И Курилы тоже. Они не только входят в состав Сахалинской области, где 8 сентября выбирают главу, но и фактически обеспечили досрочный старт предвыборной кампании коммунисту. Слухи о передаче островов на фоне разговоров о мирном договоре с Японией он еще зимой монетизировал в акции протеста.

«Я выходил на митинг у стен посольства Японии, где был задержан. Считаю, тема передачи любой территории не должна обсуждаться. Сахалин и Курилы — это те точки, где был пресечен конфликт и трагедия Второй мировой войны. Она очень больно воспринимается жителями. Я выступал за то, чтобы 3 сентября 1945 года внести в список дней воинской славы. Считаю, что это победа дальневосточная. Курилы — российская территория и точка», — уверен Корниенко.

Корниенко рад, что стал кандидатом в кандидаты от КПРФ. Муниципальный фильтр для компартии на Сахалине не проблема, чтобы его пройти нужно 30 подписей депутатов, а на осенних выборах партия Зюганова взяла в полтора раза больше - 44 муниципальных мандата. Из них - 11 человек в Холмске, именно туда собирается депутат Госдумы в первую очередь за поддержкой избирателей. А на следующей неделе кандидат наметил встречи на севере острова.

«Главное чтобы избиратели поверили в мои силы и силу моей команды», — говорит Корниенко.

Слабым местом Корниенко считается место рождения - город Наманган, ныне расположенный в независимом Узбекистане. Не местный. Университет красный кандидат в губернаторы закончил в Ульяновске. На Дальнем Востоке - по работе депутатом - с 2011 года. Но в предвыборных обещаниях он полностью на стороне сахалинцев.

«Национальную программу нужно менять кардинально. Необходимо согласовывать действия с жителями Сахалинской области, а не принимать ее в угоду Москве», — говорит депутат.

Среди проблем Дальнего Востока, которые требуют радикальных решений, депутат выделяет три: медицину, высокие энерготарифы и проблемы с финансированием школ. Деньги на их решение Корниенко нашел в региональном бюджете.

«Расходная часть последнего заявленного бюджета – 172 миллиарда рублей, что достаточно много. Однако сейчас с принятием закона «о перекрестном субсидировании» у чиновников есть возможность «оттяпать» дополнительные доходы из бюджета и поделить их с другими регионами. Поэтому, сохранив эту финансовую базу для Сахалина, мы сможем реализовать наши идеи. Вместе с группой я лично буду объезжать территорию Курил, собирать наказы. Очень часто то, что находится на бумаге, увы, никак не согласуется с населением Сахалина», — сетует кандидат.

Секретарь ЦК КПРФ Павел Обухов высокие шансы на победу Корниенко на губернаторских выборах в Сахалинской области связывает с антирейтингом нынешнего врио Валерия Лимаренко. Согласно данным ВЦИОМ за пару месяцев до старта предвыборной кампании, который приводили «Ведомости», голосовать за Лимаренко не согласны в принципе 17% жителей острова.

«Шансы Корниенко на победу в выборах высокие, если он решит проблему узнаваемости. Мы видим запрос на альтернативу. Мы наблюдаем, что рейтинги нынешнего врио далеко не запредельные, не гарантирующие его безоговорочную победу, — констатирует Обухов. — У Лимаренко сейчас низкий рейтинг, потому что он не может погрузиться в проблемную повестку региона. Я думаю, что это его ключевой недостаток».

Главными проблемами острова Обухов считает ветхое жилье, плохие дороги и медицину.

Руководитель экспертного совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Глеб Кузнецов напротив причин для тревоги врио острова Лимаренко, который решил идти на выборы самовыдвиженцем, не видит, как и высоких шансов на победу Корниенко.

«Кампания только началась. Пока Лимаренко чувствует себя уверенно. За то время, пока он был врио губернатора, Лимаренко заслужил очень высокий авторитет, показал себя в деле. Не думаю, что у Корниенко высокие шансы. Вряд ли произойдет все, как в Хакассии», — возразил Кузнецов.

Выборы в Сахалинской области пройдут 8 сентября 2019 года. Поучаствовать в предвыборной гонке пока заявились четыре человека: секретарь областного отделения партии «Коммунисты России» Дмитрий Зенкин, депутат Госдумы Алексей Корниенко от КПРФ, самовыдвиженец Валерий Лимаренко и депутат областной думы Дмитрий Флеер от ЛДПР.