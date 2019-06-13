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18:39   13 Июня 2019
Россия

Путин поручил подготовить нацстратегию в области искусственного интеллекта до 30 июня

Путин поручил подготовить нацстратегию в области искусственного интеллекта до 30 июня

Правительство России должно завершить подготовку проекта национальной стратегии развития технологий в области искусственного интеллекта до 30 июня. Соответствующее поручение президента РФ Владимира Путина опубликовано на сайте Кремля 13 июня. 

«Правительству РФ с учетом ранее данных поручений… обеспечить внесение в установленном порядке согласованного с заинтересованными органами проекта национальной стратегии развития технологий в области искусственного интеллекта РФ, а также проекта указа президента РФ об утверждении названной стратегии», — сказано в поручении. 

В документе уточняется срок сдачи проекта — 30 июня 2019 года.

Кроме этого, российский лидер поручил Минкомсвязи РФ вместе со Сбербанком, Российским фондом прямых инвестиций и «Газпромнефтью» до 20 июня обеспечить рассмотрение проекта экспертами. 

Путин также поручил правительству до конца октября утвердить федеральный проект в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика», который направлен на реализацию стратегии, включая трехлетний план мероприятий. 

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Автор: Софья Белоцерковская

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