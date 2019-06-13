Как разогнали бы «защитников» Голунова в Лос-Анджелесе

Порядка двухсот человек было задержано на несанкционированном властями митинге в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова, который накануне прошел в центре Москвы. Самого спецкора на акции не было, но не потому, что он находился под стражей, ведь обвинения с Голунова были сняты днем ранее. Как напоминает ФАН, журналист и сам призвал сторонников воздержаться от выхода на улицы.

Но, несмотря на призыв освобожденного Голунова, в незаконной акции протеста приняли участие примерно 1200 человек. В итоге был задержан каждый шестой нарушитель общественного порядка.

При этом только один участник акции получил легкие травмы и оказался в больнице. Задержание остальных полицейских проводили со всей возможной в данной ситуации деликатностью. Несмотря на нескончаемые рассуждения либералов о том, что «на Западе не так», практически везде в мире практика проведения массовых мероприятий носит не уведомительный, но разрешительный порядок.

В Соединенных Штатах, к примеру, митинг нужно согласовывать с властями задолго до планируемой даты проведения. В Нью-Йорке этот срок составляет 15 дней, а в Лос-Анджелесе — по меньшей мере 40 дней. В некоторых американских городах организаторов еще и обязывают заплатить за проведение митингов деньги в казну.

К строгому регулированию привел «бунт 1992 года» — массовые беспорядки, длившиеся в Лос-Анджелесе шесть дней. Тогда погибли 63 человека, 2000 были ранены и более 12 тысяч протестующих были арестованы. Причиной стихийных протестов в американском мегаполисе послужило вынесение оправдательного приговора четверым белым полицейским, жестоко избившим чернокожего Родни Кинга, оказавшего сопротивление при аресте. В результате тысячи афроамериканцев вышли на улицы Лос-Анджелеса.

Акции протеста быстро переросли в беспорядки, погромы и акции вандализма. Начались повсеместные поджоги зданий — в городе полностью сгорело более 5500 домов. В результате бунт в Лос-Анджелесе властям пришлось подавлять с помощью Национальной гвардии и армейских сил. Помимо этого, в разгоне демонстрантов участвовала бронетехника и вертолеты.

Во Франции власти тоже требуют согласовывать массовые мероприятия. Заявку необходимо подать не позже чем за три дня до проведения мероприятия, с указанием фамилий организаторов. Как полиция ведет себя с демонстрантами прекрасно видно по недавним акциям «желтых жилетов».

В Германии массовое мероприятие без санкции власти тоже не провести. А полиции предоставлены широкие права для их разгона.

Не отличается либерализмом в этом вопросе и Великобритания. За шесть дней до массового мероприятия необходимо обратиться в местный полицейский участок. Если вдруг мирное шествие перерастет в беспорядки, то их участникам может светить от 5 до 10 лет тюрьмы.