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США грозят Индии санкциями за покупку С-400

США грозят Индии санкциями за покупку С-400

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Турция попросила помощи у ВКС РФ после атаки боевиков на ее объекты в Сирии
18:15   13 Июня 2019
Весь мир

США грозят Индии санкциями за покупку С-400

США грозят Индии санкциями за покупку С-400

Америка просит Индию отказаться от покупки у РФ зенитных ракетных систем С-400 и другой крупной военной техники. Она также угрожает Нью-Дели санкциями за военно-техническое сотрудничество с Москвой. Об этом 13 июня заявила помощник госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Элис Уэллс.

По словам Уэллс, США не делают исключения для стран, когда речь идет об С-400. Она отметила, что в Америке серьезно обеспокоены по поводу возможной покупки российского вооружения. 

«И мы продолжаем переговоры о том, что могут сделать США или другие оборонные поставщики, как они могут помочь Индии», — отметила она. 

Она напомнила, что дополнительные объявления США по поводу закупки Индией у России С-400 прозвучали в октябре 2018 года во время визита президента Путина в Индию. 

Ранее сообщалось, что США предложили Турции ряд вариантов в обмен на отказ от С-400. 

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Автор: Софья Белоцерковская
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