США грозят Индии санкциями за покупку С-400

Америка просит Индию отказаться от покупки у РФ зенитных ракетных систем С-400 и другой крупной военной техники. Она также угрожает Нью-Дели санкциями за военно-техническое сотрудничество с Москвой. Об этом 13 июня заявила помощник госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Элис Уэллс.

По словам Уэллс, США не делают исключения для стран, когда речь идет об С-400. Она отметила, что в Америке серьезно обеспокоены по поводу возможной покупки российского вооружения.

«И мы продолжаем переговоры о том, что могут сделать США или другие оборонные поставщики, как они могут помочь Индии», — отметила она.

Она напомнила, что дополнительные объявления США по поводу закупки Индией у России С-400 прозвучали в октябре 2018 года во время визита президента Путина в Индию.

Ранее сообщалось, что США предложили Турции ряд вариантов в обмен на отказ от С-400.