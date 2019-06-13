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19:23   13 Июня 2019
Россия

Оппозиция воспользовалась митингом «за Голунова», чтобы выслужиться перед Западом

Оппозиция воспользовалась митингом «за Голунова», чтобы выслужиться перед Западом

Представителям российских либерально-оппозиционных кругов не удалось устроить масштабной провокации 12 июня, когда они вышли на несанкционированную акцию «в поддержку» журналиста Ивана Голунова, с которого за день до этого МВД РФ уже сняло выдвинутые изначально подозрения в сбыте наркотиков и отпустило из-под домашнего ареста.

Сам Голунов и издание «Медуза», в котором он работает, призывали сторонников отказаться от идеи выйти на несанкционированный митинг в День России, тем более, что московские власти предложили активистам перенести время проведения акции на 16 мая, но протестующие поступили по своему.

Оппозиция воспользовалась митингом «за Голунова», чтобы выслужиться перед Западом

По мнению депутата Государственной думы Виктора Водолацкого, чьи слова в четверг приводит информационное агентство NationNews оппозиция намерено пыталась раскачать ситуацию и устроить провокации на празднике, однако этого удалось избежать, благодаря грамотным и четким действиям сотрудников полиции, обеспечивавшим порядок на улицах столицы.

«Полиция работала вчера очень четко, потому что шли массовые гуляния, на улицах было много детей, женщин, стариков», — отметил депутат.

Он также добавил, что правоохранители не применяли к протестующим силу, а задержанных отпускали после проведения с ними профилактической беседы. Полиция обеспечивала порядок и отработала на «хорошо и отлично».

Оппозиция воспользовалась митингом «за Голунова», чтобы выслужиться перед Западом

При этом Водолацкий подчеркнул, что протестующие своими действиями создавали угрозу для жителей и гостей столицы, принимавших участие в праздничных мероприятиях. Он отметил что оппозиция пытается использовать любой повод, чтобы выслужиться перед своими покровителями с Запада и дестабилизировать обстановку внутри России.

«У них нет совести, они не отстаивают интересы России, они просто хотят разрушить устои гражданского общества и стабильность в нашей стране», — добавил депутат.

Специальный корреспондент сетевого издания «Медуза» был задержан в Москве 6 июня в рамках расследования деятельности преступной группы, занимающейся сбытом наркотиков. Изначально в отношении журналиста было возбуждено уголовное дело и суд избрал ему меру пресечения в виде двухмесячного домашнего ареста, однако 11 июня министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев заявил, что дело в отношении Голунова закрыто, в связи с недоказанностью его причастности к совершению преступления.

Оппозиция воспользовалась митингом «за Голунова», чтобы выслужиться перед Западом

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Автор: Александр Люблинский

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