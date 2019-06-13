Оппозиция воспользовалась митингом «за Голунова», чтобы выслужиться перед Западом

Представителям российских либерально-оппозиционных кругов не удалось устроить масштабной провокации 12 июня, когда они вышли на несанкционированную акцию «в поддержку» журналиста Ивана Голунова, с которого за день до этого МВД РФ уже сняло выдвинутые изначально подозрения в сбыте наркотиков и отпустило из-под домашнего ареста.

Сам Голунов и издание «Медуза», в котором он работает, призывали сторонников отказаться от идеи выйти на несанкционированный митинг в День России, тем более, что московские власти предложили активистам перенести время проведения акции на 16 мая, но протестующие поступили по своему.

По мнению депутата Государственной думы Виктора Водолацкого, чьи слова в четверг приводит информационное агентство NationNews оппозиция намерено пыталась раскачать ситуацию и устроить провокации на празднике, однако этого удалось избежать, благодаря грамотным и четким действиям сотрудников полиции, обеспечивавшим порядок на улицах столицы.

«Полиция работала вчера очень четко, потому что шли массовые гуляния, на улицах было много детей, женщин, стариков», — отметил депутат.

Он также добавил, что правоохранители не применяли к протестующим силу, а задержанных отпускали после проведения с ними профилактической беседы. Полиция обеспечивала порядок и отработала на «хорошо и отлично».

При этом Водолацкий подчеркнул, что протестующие своими действиями создавали угрозу для жителей и гостей столицы, принимавших участие в праздничных мероприятиях. Он отметил что оппозиция пытается использовать любой повод, чтобы выслужиться перед своими покровителями с Запада и дестабилизировать обстановку внутри России.

«У них нет совести, они не отстаивают интересы России, они просто хотят разрушить устои гражданского общества и стабильность в нашей стране», — добавил депутат.

Специальный корреспондент сетевого издания «Медуза» был задержан в Москве 6 июня в рамках расследования деятельности преступной группы, занимающейся сбытом наркотиков. Изначально в отношении журналиста было возбуждено уголовное дело и суд избрал ему меру пресечения в виде двухмесячного домашнего ареста, однако 11 июня министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев заявил, что дело в отношении Голунова закрыто, в связи с недоказанностью его причастности к совершению преступления.