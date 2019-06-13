Востоковед объяснил необходимость точечных операций против бандгрупп в сирийском Идлибе

Востоковед и публицист Андрей Онтиков уверен, что нельзя прекращать огневое давление на террористов в сирийской провинции Идлиб. Он дал интервью «Федеральному агентству новостей» 13 июня.

Как он пояснил, члены «Джебхат Ан-Нусры»* и других сотрудничающих с ней террористических группировок «должны отчетливо осознавать» неизбежность наказания за любые противоправные действия. Вместе с тем, чтобы найти способ урегулирования конфликта в Идлибе, необходимо привести ситуацию к стабильности.

«Но это урегулирование в любом случае должно развиваться с учетом признания территориального единства Сирии, а это значит, что провинция, так или иначе, должна вернуться в ведение Дамаска», — добавил востоковед.

То есть необходимо совместить противостояние и ликвидацию террористических ячеек и постепенную передачу региона законному правительству. Кроме этого, эксперт считает участие России и Турции в урегулировании кризиса очень важным.

«Если оно [сотрудничество Москвы и Анкары] будет развиваться, но выход из кризиса в результате совместной работы обязательно отыщется. Какие-то принципиально новые пути или прорывные дополнения к старым соглашениям, в конце концов, будут найдены», — уверен публицист.

Однако этому препятствуют террористы, в частности «Джебхат Фатх аш-Шам»*, отметил Онтиков. Напомним, что Россия и Турция заключили соглашение о введении режима тишины с полуночи 12 июня, но главы террористических организаций отказались следовать условиям.

«Позиция членов «Джебхат Фатх аш-Шам»* и других связанных с ними бандгрупп по новому перемирию была предсказуема, и потому точечный огонь по их военным объектам продолжается и будет продолжаться до окончательного уничтожения. Это необходимо», — подытожил собеседник.

* «Джебхат Фатх аш-Шам» и «Джебхат Ан-Нусра» — террористические организации, запрещены на территории России.