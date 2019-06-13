Песков рассказал о встречах Путина с Моди и Жээнбековым в Бишкеке

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал о расписании президента России Владимира Путина на четверг, 13 июня. Об этом сообщает «Федеральное агентство новостей» с брифинга.

Глава страны прибыл в Бишкек с рабочим визитом, чтобы поучаствовать в заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. Кроме этого, запланировано несколько встреч. В частности, краткие переговоры уже состоялись с коллегой из Киргизии Сооронбаем Жээнбековым. Президенты обсудили вопросы двусторонних отношений и повестку дня саммита ШОС.

«Также уже состоялась рабочая встреча президента Путина с премьер-министром Индии [Нарендрой] Моди. Они обсудили весь комплекс двусторонних отношений и выполнение тех договоренностей, которые были достигнуты во время недавнего визита Путина в Индию: сотрудничество в области космоса, ядерной энергетики и так далее», — добавил Песков.

На данный момент участники заседания ШОС проводят протокольные мероприятия, после чего отправятся на концерт, который организовала принимающая сторона. Это будет последним мероприятием сегодняшней программы.