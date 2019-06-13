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17:53   13 Июня 2019
Россия

Песков заявил, что РФ не получала от США предложений по встрече Путина и Трампа

Песков заявил, что РФ не получала от США предложений по встрече Путина и Трампа

Официальный представитель российского президента Дмитрий Песков заяви в четверг, что Белый дом пока не направлял Кремлю официальных предложений по встрече президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина на предстоящем саммите G20 в Осаке.

Об этом Песков заявил, отвечая на вопрос журналистов о подготовке встречи американского лидера с российским коллегой, о которой накануне заявил Дональд Трамп.

«Пока мы можем исходить лишь из того, что и Путин, и Трамп будут находиться на встрече в Осаке, где будет проходить саммит Большой Двадцатки, и там президенты США и России  могут хотя бы коротко, на ногах, переговорить о возможности двусторонней встречи», - заявил в ответ пресс-секретарь президента России.

Песков заявил, что РФ не получала от США предложений по встрече Путина и Трампа

Также Песков добавил, что в Кремле на данный момент не знают, началась какая-то подготовка встречи на высшем уровне в Белом доме, однако российской стороне от США никаких официальный предложений пока не поступало.

Саммит лидеров стран «Большой Двадцатки» в 2019 году пройдет 28-29 июля в японском городе Осака.

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Автор: Александр Люблинский
#встреча #путин #песков #g20 #трамп #саммит

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