Кокорин и Мамаев отправятся в колонию общего режима

Московский городской суд оставил приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву без изменений. Заседание прошло в четверг, 13 июня.

Стоит отметить, что судья не удовлетворила апелляционные жалобы защиты. Приговор вступил в силу.

«Суд постановил по совокупности преступлений назначить наказание Александру Кокорину в виде одного года и шести месяцев лишения свободы в колонии общего режима, Павлу Мамаеву — одного года и пяти месяцев колонии общего режима», — сказала судья.

8 октября нападающий футбольного клуба «Зенит» и полузащитник «Краснодара» избили стулом главу департамента автопрома и железнодорожного машиностроения министерства промышленности и торговли Денаса Пака и генерального директора ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина, а после и водителя сотрудника «Первого канала» Виталия Соловчука.

Полиция Москвы возбудила уголовное дело по статье «Хулиганство», а позже и по статье «Побои». 10 октября состоялся допрос футболистов, на котором оба хулигана признали вину, однако не по всем эпизодам уголовного дела.