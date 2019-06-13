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17:42   13 Июня 2019
Россия

Новый корпус больницы святой Марии Магдалины построят к 2021 году, заявил Беглов

Новый корпус больницы святой Марии Магдалины построят к 2021 году, заявил Беглов

Новый корпус больницы святой Марии Магдалины построят к 2021 году, заявил врио губернатора Петербурга Александр Беглов. Об этом сказано на сайте администрации города. 

Как сообщает городская администрация, новый лечебно-диагностический корпус будет рассчитан на 160 коек и состоять из пяти этажей. В медучреждении откроют отделения кардиологии, нефрологии, ревматологии, аллергологии, а также приемное отделение.

Беглов поручил Комитету по строительству провести конкурсные процедуры в максимально сжатые сроки, сказано на сайте. 

«Мы заинтересованы в том, чтобы больница с таким уникальным коллективом, с таким уровнем профессионализма могла принять всех нуждающихся в помощи детей», — подчеркнул врио главы города. 

Новый корпус больницы святой Марии Магдалины построят к 2021 году, заявил Беглов

Беглов напомнил, что уже в этом году все детские поликлиники Петербурга перейдут на новый стандарт «Бережливой поликлиники», который позволит решить проблему с очередями. 

В конце визита персонал больницы попросил главу города помочь с приобретением нейрохирургического микроскопа. Они объяснили, что в приборе возросла острая необходимость, поскольку именно Детская городская больница №2 обеспечивает экстренную помощь детям с тяжелыми повреждениями со всех северных районов Петербурга. Врио губернатора услышал просьбу и поручил найти допсредства на покупку медоборудования.

В канун Дня медицинского работника Беглов поблагодарил сотрудников больницы за чуткость и милосердие к пациентам, а также за нелегкий труд. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #петербург #политика #общество #беглов

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