Осташко отметил сверхкорректную работу полиции на митинге «в поддержку» Голунова

Политический аналитик Руслан Осташко считает, что в ходе несанкционированной акции «в поддержку» журналиста «Медузы» Ивана Голунова полицейские действовали грамотно и четко.

Ранее в московском управлении МВД отметили, что в отделениях к настоящему времени остаются лишь четверо задержанных за участие в незаконном марше. Подчеркивается, что все доставленные в полицию протестующие были подвергнуты административному задержанию по ст. 27.5 КоАП РФ.

«В отношении всех задержанных за нарушение общественного порядка на указанном мероприятии составлены необходимые документы», — отметили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Политический аналитик, главный редактор интернет-издания Politrussia Руслан Осташко в беседе с ФАН заявил, что в День России сотрудники полиции действовали максимально корректно и мягко, сохраняя атмосферу праздника для россиян, которые от этих протестных движений далеки.

«У меня вообще складывается ощущение, что сейчас у нас полиция чуть ли не запугана действиями так называемых гражданских активистов. Потому что последние активно следят за тем, чтобы правоохранители не перегнули палку. Сотрудники же действовали сверхосторожно и сверхкорректно, что можно было увидеть на фотографиях и видеокадрах вчерашних протестов», — заметил эксперт.

Осташко заявил, что в будущем такой подход даже может сыграть злую шутку с представителями органов правопорядка. Политический аналитик напомнил, что за последнее время участилось число нападок в адрес силовиков, полиции, Росгвардии, что полицейские лишний раз просто перестраховываются. Их тактика заключается в том, что лучше помягче себя вести, чем где-то перегнуть. Потому эксперт задается вопросом — а готовы ли будут полицейские вообще проявить себя жестче, если протесты в какой-то момент перестанут быть мирными?

Я надеюсь, наши ребята будут готовы жестко пресекать все серьезные правонарушения и провокации, если того потребует ситуация», — заметил собеседник агентства.

Вспомнил эксперт и о молодых людях, которые были задержаны в самом начале митинга, а после весело фотографировалась в автозаке. По мнению Осташко, молодежь на таких мероприятием попросту хайпует. Он заметил, что для представителей молодого поколения модно выйти на акцию протеста, модно сделать снимок в автозаке и надеть футболку с какой-то провокационной надписью. Однако такая тенденция для гражданского общества не является нормальной, подчеркнул эксперт.