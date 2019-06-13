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17:24   13 Июня 2019
Россия

Володин заявил о возможном возвращении РФ в ПАСЕ в июне

Володин заявил о возможном возвращении РФ в ПАСЕ в июне

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Россия настаивает на полном восстановлении полномочий в парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) 26 июня. 

В этот день пройдут выборы генсекретаря Совета Европы. Володин отметил, что при голосовании без участия РФ мандат нового генсека будет «подвергнут сомнению».

По словам Володина, если ПАСЕ 24 июня примет доклад по вопросу прав национальных делегаций «без изъятий», то РФ в тот же день подаст заявку на участие в июньской сессии. Если ПАСЕ лишит российскую сторону каких-либо полномочий, то делегация оставляет за собой право покинуть ассамблею

Профильный комитет ПАСЕ предложил РФ участвовать в июньской сессии. Первый зампредседателя Комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров подчеркнул, что позиция Москвы принципиальна. Такое условие отразится в заявке на участие делегации в сессии, которую он подпишет вместе со спикером верхней палаты парламента Валентиной Матвиенко.

Володин заявил о возможном возвращении РФ в ПАСЕ в июне

Ранее сообщалось, что в ПАСЕ подготовили резолюцию, где сказано, что российская делегация должна участвовать в июньской сессии. Также предлагается запретить лишать права голоса, права выступать и быть представленным в Ассамблее.

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Автор: Арсений Аскольский
#госудма #володин #пасе

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