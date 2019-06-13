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Беглов подписал распоряжение об улучшении материального положения петербурженок

Беглов подписал изменения в законы Петербурга

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17:02   13 Июня 2019
Россия

Беглов подписал распоряжение об улучшении материального положения петербурженок

Беглов подписал распоряжение об улучшении материального положения петербурженок

Документ, направленный на повышение благосостояния и продолжительности жизни женщин в Петербурге, подписал временно исполняющий обязанности губернатора Александр Беглов. Об этом 13 июня сообщают «Невские новости». 

Как передает пресс-служба администрации города, Беглов подписал распоряжение, в котором установлен план мероприятий по реализации нацстратегии в интересах женщин на 2017-2022 годы. 

Согласно документу с 2019 по 2022 год в Петербурге пройдут мероприятия, призванные сохранить здоровье женщин и повысить их материальное положение. Кроме этого, планируется помогать петербурженкам, которым не посчастливилось столкнуться с насилием. 

«Благодаря этим мерам уже к 2022 году планируется добиться значительного снижения смертности женщин в возрасте от 16 до 54 лет, до 70,1 %», — сообщили в Смольном. 

Городская администрация намерена увеличить количество занятых женщин с детьми-дошкольниками. Также речь идет об увеличении продолжительности жизни женщин старше трудоспособного возраста. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #петербург #политика #общество #женщины

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