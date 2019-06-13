Беглов подписал распоряжение об улучшении материального положения петербурженок

Документ, направленный на повышение благосостояния и продолжительности жизни женщин в Петербурге, подписал временно исполняющий обязанности губернатора Александр Беглов. Об этом 13 июня сообщают «Невские новости».

Как передает пресс-служба администрации города, Беглов подписал распоряжение, в котором установлен план мероприятий по реализации нацстратегии в интересах женщин на 2017-2022 годы.

Согласно документу с 2019 по 2022 год в Петербурге пройдут мероприятия, призванные сохранить здоровье женщин и повысить их материальное положение. Кроме этого, планируется помогать петербурженкам, которым не посчастливилось столкнуться с насилием.

«Благодаря этим мерам уже к 2022 году планируется добиться значительного снижения смертности женщин в возрасте от 16 до 54 лет, до 70,1 %», — сообщили в Смольном.

Городская администрация намерена увеличить количество занятых женщин с детьми-дошкольниками. Также речь идет об увеличении продолжительности жизни женщин старше трудоспособного возраста.