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17:13   13 Июня 2019
Россия

Свыше двух тысяч бесплатных процедур ЭКО провели в Подмосковье с начала года

Свыше двух тысяч бесплатных процедур ЭКО провели в Подмосковье с начала года

Порядка 2,2 тысяч процедур экстракорпорального оплодотворения или, как его сокращенно называют, ЭКО провели в Московской области по полису обязательного медицинского страхования с начала текущего года, пишет «360» 13 июня.

Напомним, что при обращении в медицинские учреждения по полису ОМС пациент получает услуги бесплатно. Чтобы сделать ЭКО в Подмосковье и не платить за это деньги жительнице региона необходимо оформить квоту. Более того, процедуру можно провести в 32 медицинских организациях других регионов, в частности во Владимире, Москве или Санкт-Петербурге.

С начала 2019 года, благодаря этому методу, родились около 600 детей, рассказал глава подмосковного министерства здравоохранения Дмитрий Матвеев. Он указал, что время ожидания ЭКО составляет не более 21 дня, а до конца года планируется провести еще 5,6 тысяч бесплатных процедур.

«Экстракорпоральное оплодотворение позволяет претворить в жизнь мечты многих женщин о материнстве», — подчеркнул министр.

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Автор: Анна Манц
#подмосковье #омс #матвеев #эко

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