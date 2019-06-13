Ситуация с Голуновым показала, что власть прислушивается к мнению общества

Освобождение спецкора «Медузы» Ивана Голунова показывает, что власть слушает и слышит гражданское общество. Об этом в четверг на встрече с представителями СМИ в Ханты-Мансийске заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

В частности, в ходе встречи журналисты спросили у омбудсмена, получила бы эта история подобный резонанс, если бы на месте Ивана Голунова оказался другой человек.

По мнению Москальковой, ситуация, конечно же, сложилась бы схожим образом и получила бы такую же огласку, если бы за рядового человека, так же как за спецкора «Медузы», вступилось общество.

«Это дело показало, что власть слушает и слышит гражданское общество, что она способна оценить ошибки, наказать виновных и сделать выводы. Это очень хороший знак», — подчеркнула она.

Напомним: 6 июня журналист интернет-издания «Медуза» Иван Голунов был задержан на Цветном бульваре в Москве в ходе расследования деятельности группировки, занимающейся распространением наркотиков. Как заявили в ГУВД Москвы, при досмотре у Голунова было изъято четыре грамма наркотического вещества метилэфедрон, а в ходе обыска в квартире журналиста было обнаружено еще пять граммов кокаина. По решению Никулинского суда Москвы, Голунову была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца – до 7 августа. Позже судьбой журналиста заинтересовались Совет по правам человека при президенте РФ, уполномоченный по правам человека, а также Общественная палата Москвы, Союз журналистов и ряд других государственных институтов. 11 июня глава МВД России Владимир Колокрольцев заявил, что уголовное дело в отношении Ивана Голунова прекращено в связи с тем, что его участие в совершении преступления не доказано.

В то же время представители оппозиции, поднявшиеся «на защиту Голунова», даже после его освобождения не стали отказываться от проведения намеченных акций, и вышли на несанкционированный митинг 12 июня. Сотрудники полиции, пресекавшие провокации в ходе празднования Дня России, не допустили нарушения закона, действуя при этом четко и грамотно.