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 Сотрудники мексиканской библиотеки нашли аудиозапись голоса Фриды Кало

Сотрудники мексиканской библиотеки нашли аудиозапись голоса Фриды Кало
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 Сотрудники мексиканской библиотеки нашли аудиозапись голоса Фриды Кало

Сотрудники мексиканской библиотеки нашли аудиозапись голоса Фриды Кало
16:39   13 Июня 2019
Весь мир

Сотрудники мексиканской библиотеки нашли аудиозапись голоса Фриды Кало

Сотрудники мексиканской библиотеки нашли аудиозапись голоса Фриды Кало

Единственную запись голоса художницы Фриды Кало обнаружили сотрудники Национальной библиотеки Мексики, сообщает The Guardian. Однако еще необходимо подтвердить, что это именно ее голос.

Обнаруженная запись — это пилотная серия радио-шоу  «El Bachiller». Предполагается, что ее сделали в 1953–1954 годах. На ней Кало читает эссе «Портрет Диего», которое посвящено ее мужу и коллеге по профессии Диего Ривере. Его опубликовали в 1949 году в каталоге выставки к 50-летию творческой работы художника.

Сотрудники мексиканской библиотеки нашли аудиозапись голоса Фриды Кало

«Он гигантский, огромный ребенок, с дружелюбным лицом и грустным взглядом», — цитируют в пресс-релизе строки из эссе, которое читает художница.

Глава мексиканского министерства культуры Алехандро Фраусто Герреро заявил, что запись будет единственным свидетельством голоса Кало, если специалисты подтвердят аутентичность находки.

Стоит отметить, что фотограф из Франции Жизель Фройнд, знакомая с художницей, описывала ее голос словами «мелодичный и теплый».

Сотрудники мексиканской библиотеки нашли аудиозапись голоса Фриды Кало

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Автор: Анна Манц
#мексика #запись #голос #фридакало #кало

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