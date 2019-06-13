Сотрудники мексиканской библиотеки нашли аудиозапись голоса Фриды Кало

Единственную запись голоса художницы Фриды Кало обнаружили сотрудники Национальной библиотеки Мексики, сообщает The Guardian. Однако еще необходимо подтвердить, что это именно ее голос.

Обнаруженная запись — это пилотная серия радио-шоу «El Bachiller». Предполагается, что ее сделали в 1953–1954 годах. На ней Кало читает эссе «Портрет Диего», которое посвящено ее мужу и коллеге по профессии Диего Ривере. Его опубликовали в 1949 году в каталоге выставки к 50-летию творческой работы художника.

«Он гигантский, огромный ребенок, с дружелюбным лицом и грустным взглядом», — цитируют в пресс-релизе строки из эссе, которое читает художница.

Глава мексиканского министерства культуры Алехандро Фраусто Герреро заявил, что запись будет единственным свидетельством голоса Кало, если специалисты подтвердят аутентичность находки.

Стоит отметить, что фотограф из Франции Жизель Фройнд, знакомая с художницей, описывала ее голос словами «мелодичный и теплый».