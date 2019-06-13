Турция попросила помощи у ВКС РФ после атаки боевиков на ее объекты в Сирии

Турецкий пункт наблюдения в провинции Идлиб неожиданно обстреляли боевики, связанные с «Джебхат ан-Нусрой»*(запрещена в РФ), сообщили представители Минобороны России. После ЧП командование войск Турции обратилось за помощью в Центр по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС).

Минувшей ночью бандгруппы открыли огонь по наблюдательному посту турок в горном районе Джебель Аз-Завия. Террористы отказались от режима тишины, который вступил в силу с 12 июня при посредничестве РФ и Турции, отмечает ФАН.

Военное командование сразу же обратилось к представителям ЦПВС и попросило у россиян помощи для обеспечения безопасности личного состава и нанесения ответных ударов по позициям боевиков. В ответ ВКС РФ очень быстро нанесли четыре удара по позициям исламистов у поселения Докмак и вершины Джебель Таверта, с которых велся обстрел.