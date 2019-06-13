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Турция попросила помощи у ВКС РФ после атаки боевиков на ее объекты в Сирии

Турция попросила помощи у ВКС РФ после атаки боевиков на ее объекты в Сирии

 Сотрудники мексиканской библиотеки нашли аудиозапись голоса Фриды Кало

Сотрудники мексиканской библиотеки нашли аудиозапись голоса Фриды Кало
16:52   13 Июня 2019
Весь мир

Турция попросила помощи у ВКС РФ после атаки боевиков на ее объекты в Сирии

Турция попросила помощи у ВКС РФ после атаки боевиков на ее объекты в Сирии

Турецкий пункт наблюдения в провинции Идлиб неожиданно обстреляли боевики, связанные с «Джебхат ан-Нусрой»*(запрещена в РФ), сообщили представители Минобороны России. После ЧП командование войск Турции обратилось за помощью в Центр по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС).

Минувшей ночью бандгруппы открыли огонь по наблюдательному посту турок в горном районе Джебель Аз-Завия. Террористы отказались от режима тишины, который вступил в силу с 12 июня при посредничестве РФ и Турции, отмечает ФАН.

Военное командование сразу же обратилось к представителям ЦПВС и попросило у россиян помощи для обеспечения безопасности личного состава и нанесения ответных ударов по позициям боевиков. В ответ ВКС РФ очень быстро нанесли четыре удара по позициям исламистов у поселения Докмак и вершины Джебель Таверта, с которых велся обстрел.

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Автор: Арсений Аскольский
Источник: https://riafan.ru/1186932-turciya-pozvala-na-pomosh-vks-rf-kak-tolko-boeviki-obstrelyali-ee-obekty-v-sirii
#сирия #идлиб #рф #турция #вкс

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