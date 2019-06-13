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16:45   13 Июня 2019
Россия

Беглов подписал изменения в законы Петербурга

Беглов подписал изменения в законы Петербурга

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов подписал законы и поправки к документам, сообщают 13 июня «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу администрации города. 

Первый подписанный Бегловым документ — закон «Об ограничениях в сфере продажи безалкогольных тонизирующих напитков на территории Санкт-Петербурга. Согласно документу продавать безалкогольные тонизирующие напитки лицам младше 18 лет запрещено. Эта категория напитков также запрещена к продаже в общественных, медицинских и образовательных организациях. Несоблюдение закона влечет административную ответственность. 

Второй закон, подписанный врио губернатора, разрешил физлицам использовать флаг Петербурга и его изображение в некоммерческих целях, но при одном условии : если это не является публичным проявлением неуважения. 

Беглов подписал изменения в законы Петербурга

Беглов также подписал документ, в котором установлен порядок проведения мероприятий при приеме официальных лиц и делегаций из зарубежных стран. 

Кроме этого, врио главы города одобрил изменения в закон «О льготных тарифах на тепловую энергию (мощность) на территории Санкт-Петербурга». Согласно документу список граждан, имеющих право на льготы, будет расширен. Еще одни изменения, одобренные Бегловым, касаются новых полномочий органов госвласти, которые теперь имеют право заключать договоры купли-продажи жилых помещений государственного жилищного фонда. 

Последнее изменение коснулось закона «О разграничении полномочий органов государственной власти Санкт-Петербурга в области ветеринарии и в области обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов на территории Санкт-Петербурга». Новые поправки приводят петербургское законодательство в соответствие с федеральным и дают определение понятию «специалист в области ветеринарии». 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #законы #общество #беглов

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