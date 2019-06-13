Медведев поручил Роскосмосу освоить 200 миллиардов рублей до конца 2019 года

Роскосомс должен должен освоить 200 миллиардов рублей бюджетных средств до конца 2019 года. Об этом заявил 13 июня Дмитрий Медведев на совещании по развитию госкорпорации.

Премьер напомнил, что на текущий год на космические программы заложено 260 миллиардов рублей. Большую часть денег — 183 миллиарда 200 миллионов рублей — уже направили госкорпорации. Остаток будет доведен, необходимые акты правительства — приняты.

«Ситуация следующая: Роскосмос использовал меньше четверти выделенных денег, то есть порядка 22%, до конца года государственная корпорация Роскосмос должна будет освоить около 200 миллиардов рублей», — сказал Медведев.

Медведев отметил, что когда корпорация не может использовать бюджетные инвестиции, это приводит к плохим последствиям, в частности к несоблюдению сроков и недозагруженности предприятий.

«К сожалению, мы и сейчас видим, что государственные контракты по пилотируемым полетам не выполняются, и сроки запуска для развертывания постоянно переносятся — я имею в виду российский сегмент», — отметил премьер.

Глава кабмина добавил, что на освоение космоса Россия выделяет «серьезные деньги», поэтому правительство ждет от этих денег отдачи.