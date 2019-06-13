Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Беглов подписал распоряжение об улучшении материального положения петербурженок

Беглов подписал распоряжение об улучшении материального положения петербурженок

Беглов подписал изменения в законы Петербурга

Беглов подписал изменения в законы Петербурга

Зеленский нанесет официальный визит в Германию и Францию

Зеленский нанесет официальный визит в Германию и Францию

 Климкин выступил за срочное заседание СНБО по Донбассу

Климкин выступил за срочное заседание СНБО по Донбассу
Турция попросила помощи у ВКС РФ после атаки боевиков на ее объекты в Сирии

Турция попросила помощи у ВКС РФ после атаки боевиков на ее объекты в Сирии

 Сотрудники мексиканской библиотеки нашли аудиозапись голоса Фриды Кало

Сотрудники мексиканской библиотеки нашли аудиозапись голоса Фриды Кало
Беглов подписал распоряжение об улучшении материального положения петербурженок

Беглов подписал распоряжение об улучшении материального положения петербурженок

Беглов подписал изменения в законы Петербурга

Беглов подписал изменения в законы Петербурга

Зеленский нанесет официальный визит в Германию и Францию

Зеленский нанесет официальный визит в Германию и Францию

 Климкин выступил за срочное заседание СНБО по Донбассу

Климкин выступил за срочное заседание СНБО по Донбассу
Турция попросила помощи у ВКС РФ после атаки боевиков на ее объекты в Сирии

Турция попросила помощи у ВКС РФ после атаки боевиков на ее объекты в Сирии

 Сотрудники мексиканской библиотеки нашли аудиозапись голоса Фриды Кало

Сотрудники мексиканской библиотеки нашли аудиозапись голоса Фриды Кало
16:15   13 Июня 2019
Россия

«Роскосмос» может профинансировать полет на Венеру

«Роскосмос» может профинансировать полет на Венеру

Роскосмос получил письмо от Российской академии наук (РАН) с предложением о начале финансирования совместного с Соединенными Штатами проекта по исследованию Венеры.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу госкорпорации. Ранее стало известно, что ученые просят на реализацию российской части проекта 17 миллиардов 370 миллионов рублей. «Венера-Д» рассчитан на ближайшие 10 лет.

Американская часть проекта оценивается примерно в такую же сумму. В пресс-службе госкорпорации отметили, что письмо находится на рассмотрении. Ранее руководитель Роскосмоса Дмитрий Рогозин отмечал, что в октябре госкорпорация совместно с РАН планируют определиться с проектом российско-американской станции для исследования Венеры. Запуск «Венеры-Д» запланирован на 2029 или 2031 годы.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#сша #ран #роскомос #венера-д

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...