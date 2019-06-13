«Роскосмос» может профинансировать полет на Венеру

Роскосмос получил письмо от Российской академии наук (РАН) с предложением о начале финансирования совместного с Соединенными Штатами проекта по исследованию Венеры.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу госкорпорации. Ранее стало известно, что ученые просят на реализацию российской части проекта 17 миллиардов 370 миллионов рублей. «Венера-Д» рассчитан на ближайшие 10 лет.

Американская часть проекта оценивается примерно в такую же сумму. В пресс-службе госкорпорации отметили, что письмо находится на рассмотрении. Ранее руководитель Роскосмоса Дмитрий Рогозин отмечал, что в октябре госкорпорация совместно с РАН планируют определиться с проектом российско-американской станции для исследования Венеры. Запуск «Венеры-Д» запланирован на 2029 или 2031 годы.