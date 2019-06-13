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 Климкин выступил за срочное заседание СНБО по Донбассу

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Сотрудники мексиканской библиотеки нашли аудиозапись голоса Фриды Кало
16:28   13 Июня 2019
Россия

Госдуму призвали наказывать родителей и организаторов за присутствие на незаконных митингах детей

Госдуму призвали наказывать родителей и организаторов за присутствие на незаконных митингах детей

Участие подростков в несанкционированных митингах является большой проблемой для общества в РФ. Имеющие определенные политические амбиции личности могут в своих интересах использовать бунтующих молодых людей для провокаций и стычек со стражами порядка. При этом возникает угроза здоровью подростков. В связи с этим напрашивается вопрос об ужесточении ответственности за вовлечение подростков в подобного рода акции не только для их организаторов, но и для родителей.

Как отмечает ФАН, если взрослые люди выходят на санкционированные акции , то это является скорее воляизъявлением определенной группы в обществе. Безусловно, незаконные протесты носят куда более негативный характер, ведь они повышают риск социальной нестабильности, погромов, стычек с полицией и причинения вреда здоровью.

В России связанные с западными силами оппозиционеры понимают демократию весьма своеобразно, пытаясь использовать это понятие в собственных интересах. Кроме того, либералы без зазрения совести активно втягивают в политическую жизнь молодежь, чтобы задействовать ее в митингах. Но стоит помнить, что представители молодого поколения чаще мало что понимают в государственном устройстве.

В силу небольшого количества знаний в данной сфере и жизненного опыта они не могут обоснованно представлять свою позицию. Для многих из них это и вовсе хороший способ выставить себя «крутым». В подростках дух бунтарства бьет через край, что и позволяет использовать их как топливо для раскачки протестов в обществе.

Госдуму призвали наказывать родителей и организаторов за присутствие на незаконных митингах детей

Особое рвение на митинги проявляют юные сторонники Алексея Навального. Они нередко становятся участниками погромов и хулиганских выходок.

Еще в минувшем году Госдума России приняла закон, который запрещает организаторам протестных митингов вовлекать несовершеннолетних в данные мероприятия, в том числе несанкционированные. Нарушение облагается внушительными штрафами.

Марш в защиту журналиста Ивана Голунова в Москве, прошедший накануне, также не обошелся без участия несовершеннолетних. В числе задержанных в ходе акции оказалось немало подростков. Уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович уверен, что взрослые должны научить вести цивилизованный диалог и не вовлекать неокрепшие умы в протесты. 

Но призывы вести себя разумно, вряд ли вразумят политические силы, любящие использовать бунтарство молодежи. Нужен иной подход, учитывая, что закон о не вовлечении несовершеннолетних не работает должным образом. Депутатам, отмечает агентство, пора ужесточить ответственность не только для организаторов несанкционированных митингов, но и для родителей явившихся туда детей, которые либо закрывают глаза на потенциальную опасность таких мероприятий, либо не знают об увлечениях своих отпрысков.

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Автор: Виктория Котова
#россия #подростки #акции потеста

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