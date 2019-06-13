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 Климкин выступил за срочное заседание СНБО по Донбассу

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 Сотрудники мексиканской библиотеки нашли аудиозапись голоса Фриды Кало

Сотрудники мексиканской библиотеки нашли аудиозапись голоса Фриды Кало
16:30   13 Июня 2019
Россия

Причиной ДТП с автобусов Новой Москве стал опасный маневр водителя легковушки

Причиной ДТП с автобусов Новой Москве стал опасный маневр водителя легковушки

Столкновение автобуса с легковым автомобилем на Адмирала Корнилова в подмосковном поселке Мосрентген произошло по вине водителя легковушки, который совершил опасный маневр.

Об этом в четверг в своем микроблоге Twitter сообщает пресс-служба Мосгортранса, отмечая, что в автобусе в результате ДТП пострадали пять человек. При этом отмечается, что одна из пострадавших получила тяжелые травмы и ее с места происшествия эвакуировали в больницу на медицинском вертолете.

Ранее в четверг экстренные службы столицы сообщили о ДТП с участием автобуса «Мосгортранса» и легкового автомобиля, которое произошло напротив торгового центра «Фуд Сити» в поселке Мосрентген.

 

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Автор: Александр Люблинский
#дтп #автобус #мосрентген #мосгортранс

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