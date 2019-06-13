Причиной ДТП с автобусов Новой Москве стал опасный маневр водителя легковушки

Столкновение автобуса с легковым автомобилем на Адмирала Корнилова в подмосковном поселке Мосрентген произошло по вине водителя легковушки, который совершил опасный маневр.

Об этом в четверг в своем микроблоге Twitter сообщает пресс-служба Мосгортранса, отмечая, что в автобусе в результате ДТП пострадали пять человек. При этом отмечается, что одна из пострадавших получила тяжелые травмы и ее с места происшествия эвакуировали в больницу на медицинском вертолете.

Ранее в четверг экстренные службы столицы сообщили о ДТП с участием автобуса «Мосгортранса» и легкового автомобиля, которое произошло напротив торгового центра «Фуд Сити» в поселке Мосрентген.