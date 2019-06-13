Вестминстеру грозит возвращение высокого блондина

В Великобритании прошел первый этап длительной процедуры выборов премьер-министра. Напомним, Тереза Мэй, занимавшая этот пост с 2016 года, объявила об отставке в конце мая, так как не смогла добиться поддержки сделки по выходу Британии из Евросоюза.

В первом туре голосуют только депутаты-тори, коих в Палате общин сейчас 313. Из дальнейшей гонки выбывают все, кто набрал менее 17 голосов (5%). Второй тур отсеит тех, кто получил менее 10% (менее 32 голосов). Затем в каждом туре из гонки будет выбывать набравший наименьшее число голосов, пока не останется два кандидата. Победителя из них выберут все члены Консервативной партии по почте (всего в рядах партии около 160 тысяч британцев). В гонку за кресло премьера вступили 11 кандидатов.

В первом туре уверенную победу одержал бывший глава Форин оффиса (британского МИД) Борис Джонсон, который год назад ушел в отставку из-за разногласий с Мэй. Джонсона поддержали 114 депутатов-тори.

Thank you to my friends and colleagues in the Conservative & Unionist Party for your support. I am delighted to win the first ballot, but we have a long way to go.https://t.co/tGRXu94CmT | @BackBoris pic.twitter.com/zVBNls2rew — Boris Johnson (@BorisJohnson) June 13, 2019

На втором месте с результатом в 43 голоса оказался действующий министр иностранных дел Джереми Хант. Третье место - у министра окружающей среды Майкла Гоува (37 голосов) .

Британские СМИ пишут, что Джонсон пользуется наибольшей поддержкой среди однопартийцев. По данным социологической службы ComRes, в случае избрания Джонсона лидером партии, консерваторы на следующих парламентских выборах могут получить максимальный результат - 395 мандатов (сейчас 312).

Автор telegram-канала о британской политике Westminster Василий Егоров считает, что можно начинать привыкать к фразе «премьер-министр Борис Джонсон», если сам Джонсон, известный резкими высказываниями, все не испортит.

«После сегодняшнего раунда голосования Борис Джонсон находится в выигрышной позиции. Остаётся только этап голосования среди рядовых членов партии, где политик пользуется реальной популярностью. Тем не менее, как у большого политика Бориса множество скандалов, от его личной жизни, до деятельности на посту мэра Лондона/ министра иностранных дел. Чтобы избежать больших проблем его команда упрятала его подальше от журналистов. Сомневаюсь, что Борис решится принять участия в предстоящих дебатах», — сказал аналитик в комментарии «Политике Сегодня».

Доцент МГИМО МИД РФ, руководитель Информационного офиса Совета Европы в РФ Николай Топорнин в беседе с «Политикой Сегодня» не уверен в безоговорочной победе Джонсона.

«Чаще всего лидеры общественного мнения могут проиграть в конечном счете. Есть скрытые лидеры. Например, Джереми Хант — авторитетный человек, компромиссная фигура, которая может удовлетворить как жестких брекзитеров, так и тех, кто хочет покидать ЕС по соглашению. Не сказал бы, что у Джонсона стопроцентные шансы», — рассуждает собеседник агенства.

Егоров согласен с тем, что Ханта можно назвать идеальным кандидатом от истеблишмента, к тому уже его поддержали многие в нынешнем кабинете Терезы Мэй.

«Однако именно в этом и заключается главная проблема нынешнего министра иностранных дел. Слишком многие из министров (как и Хант) на референдуме голосовали против Brexit. Многие рядовые члены партии это хорошо запомнили. К тому же Хант имеет привычку постоянно менять свою точку зрения. Ещё пару недель назад он уверял, что жесткий Brexit будет означать катастрофу для партии и страны, а теперь вновь готов пойти на такой сценарий. Хант будет очень удобным соперником именно для Бориса Джонсона», — считает автор Telegram-канала Westminster.

Можно ли прогнозировать улучшение российско-британских отношений при новом премьере? Николай Топорнин считает, что хуже быть уже не может. При этом вряд ли в предвыборной борьбе кандидаты вообще уделяют внимание России.

«Наши отношения находится на дне. Худшего вряд ли можно ожидать. Но российский вопрос сейчас вообще не занимает место в спорах. У них главный вопрос — Brexit. Два года не могут решить. А Россия к этому отношения не имеет», — сказал доцент МГИМО.

Имя нового премьер-министра Великобритании станет известно после 22 июля.