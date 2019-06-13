Эфиопия пригласила РФ поучаствовать в проектах по солнечной энергетике

Эфиопия приветствует российских инвесторов, которые хотят поучаствовать в проектах в области солнечной энергии, заявил глава министерства финансов страны Тешоме Тафессе Бейене в беседе с РИА Новости в рамках Африканского энергетического форума, который проходит в Лиссабоне 13 июня.

Он рассказал, что государство инициировало восемь проектов в данной сфере. Их общая мощность составляет тысячу магаватт, а стоимость достигла миллиарда долларов.

«Мы приглашаем Россию. Пожалуйста, те компании, которые отвечают требованиям, указанным в квалификационной заявке, могут прийти и работать с нами», — указал он.

Для инвесторов открыты шесть проектов. Родная страна желающих не важна, им необходимо зарегистрироваться и внести имена, чтобы получить квалификационные документы.