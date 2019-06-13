«Диктант Победы» лучше всего написали в Чечне

Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что наилучшие результаты акции «Диктант Победы» продемонстрировали национальные республики РФ, в частности Чечня. Там 32 процента участников правильно ответили на все 20 вопросов.

На втором месте оказалась Мордовия (20 процентов), на третьем — Карачаево-Черкесия (18 процентов), на четвертом — Ингушетия (16 процентов), на пятом — Ямало-Ненецкий автономный округ (14 процентов).

Хинштейн отметил, что это довольно интересная статистика, которую предстоит проанализировать. По его словам, билеты с вопросами поступили в регионы за два часа до старта акции, поэтому утечек быть не должно.

«Будем надеяться, что это связано именно с высоким уровнем грамотности, а не с какими-либо иными обстоятельствами», — сказал депутат.

Напомним, акция «Диктант Победы» посвящена событиям Великой Отечественной войны и 74-летию Победы. Участники должны были за 45 минут ответить на 20 вопросов.